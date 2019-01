ROMA. – Tutto è ‘pronto’ per il primo spettacolo astronomico del 2019. Le Quadrantidi, le prime stelle cadenti del nuovo anno, attraverseranno il cielo con la loro scia luminosa e arriveranno al loro picco massimo tra il 3 e 4 gennaio, con una frequenza di 100 meteore l’ora. Quest’anno le condizioni per ammirare lo show al meglio, senza particolari fattori di disturbo, ci sono tutte, come assicura Paolo Volpini, dell’Unione astrofili italiani (Uai): “Il meteo dovrebbe essere buono, la Luna non dovrebbe disturbare e il picco è atteso proprio durante la notte”.

Le Quadrantidi, dette anche da molti Bootidi, poichè queste meteore sembrano irradiarsi da una zona posta all’incirca a una decina di gradi a nord della costellazione del Boote, saranno ben visibili da mezzanotte all’alba. “Si tratta di uno sciame generoso di meteore con una frequenza che va da 50 a 100 l’ora. A differenza di altri sciami, attivi per diversi giorni, quello delle Quadrantidi ha una durata molto ristretta nel tempo”, precisa Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project.

Nelle notti lontane dal massimo queste meteore sono infatti poco luminose e paiono irradiarsi da un’area di cielo assai diffusa, mentre durante la maggiore attività appaiono più brillanti. “Quest’anno in Europa ci troveremo nelle condizioni ideali per osservarle – aggiunge Masi – perché il picco da noi sarà visibile nelle ore notturne, soprattutto verso le 3 del mattino, in luoghi al riparo dalle luci e nelle zone montane”.

Altra particolarità di queste meteore è che, a differenza di altri sciami, non hanno come corpo progenitore una cometa ma un asteroide, chiamato 2003EH1. “Le condizioni meteo sembrano abbastanza buone e la Luna non dovrebbe dare disturbo”, rileva Paolo Volpini, dell’Unione Astrofili Italiani (Uai), anche se per godere dello show di queste stelle cadenti invernali bisognerà essere disposti a fare le ore piccole, o alzarsi prestissimo. Bisognerà aspettare da mezzanotte in poi infatti per vedere via via aumentare il loro numero.

“Oltre allo spettacolo delle meteore – conclude Volptini – si potrà godere, guardando il cielo a Oriente nelle stesse ore del picco, di un bell’allineamento dei pianeti e la falce di Luna calante, che il primo dell’anno ha incontrato Venere, e ora si sta accostando a Giove, e poi sarà il turno di Mercurio”.

(di Adele Lapertosa/ANSA)