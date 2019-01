(ANSA) – WASHINGTON, 3 GEN – La speaker designata della Camera, Nancy Pelosi, ha annunciato che i democratici attenderanno e valuteranno gli esiti dell’inchiesta del procuratore speciale Robert Mueller sul Russiagate prima di decidere se avviare l’impeachment contro Donald Trump. “Non dovremmo fare l’impeachment per motivi politici e non dovremmo evitare l’impeachment per motivi politici”, ha detto in una intervista a Nbc nel giorno in cui dovrebbe essere rieletta alla carica.