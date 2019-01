Regina delle fiction italiana, Anna Valle torna sul piccolo schermo ne “La compagnia del cigno”, la nuova serie in programma in prima serata su Rai1 dal 7 gennaio.

“Interpreto Irene – ha spiegato l’apprezzata attrice a margine della conferenza stampa milanese di presentazione – un’insegnante di pianoforte che ha lasciato il suo lavoro per un grande dolore patito alcuni anni prima insieme a suo marito, Luca Marioni (Alessio Boni).

Irene ha lasciato Milano, l’insegnamento e si è creata una sorta di vita alternativa che però in realtà non riesce a soddisfarla perché l’amore è molto forte nei confronti di Luca ed il riavvicinarsi a lui le riapre quella ferita mai chiusa. Così è un trovarsi, riperdersi, rivolersi allontanare ma sentire nel contempo questo desiderio di stare insieme.

Il tutto piano piano viene sviluppato nelle sei puntate della fiction, all’interno di una storia più grande quale l’amicizia di sette ragazzi che studiano e creano la Compagnia del Cigno, un patto tra di loro per sostenersi l’uno con l’altro ed arrivare anche ad eseguire quello che viene chiesto nel concerto del Conservatorio pronti tutti insieme, facendosi forti a vicenda”.

Siamo in casa Rai dove si è chiuso un 2018 nel ricordo di Fabrizio Frizzi, l’amico di tutti…

“Sì, davvero l’amico di tutti. Una persona a cui ognuno di noi era legato in un modo o in un altro e per me la prima che ho conosciuto in televisione perché il presentatore dell’edizione di Miss Italia che vinsi e ricordo la dolcezza e la tenerezza che ebbe allora nei confronti di noi ragazze sempre con grande cuore e semplicità”.

Ti abbiamo visto di recente anche al cinema nell’opera prima di Ulisse Lendaro, un bravo regista che nella vita è anche tuo marito. Sarai presto di nuovo sul grande schermo?

“Stiamo lavorando a un secondo progetto che è ben lontano dall’essere messo in opera, la strada è abbastanza lunga ma noi teniamo duro. ‘L’età imperfetta’ è stata una grande soddisfazione e stiamo girando ancora per le scuole, in Lombardia viene proiettato negli istituti medi superiori e realizzeremo anche dei piccoli incontri in alcuni istituti come abbiamo fatto già anche in altre regioni italiane”.

Più di 25 fiction di successo, c’è un sogno da realizzare?

“Il sogno è quello di non fermarsi mai e trovare sempre nuovi stimoli capaci di farti cambiare nel corso del tempo il tipo di ruolo da interpretare o il progetto da affrontare. Di recente si è conclusa la mia tournée teatrale milanese con ‘Cognate’ un commedia francese andata davvero benissimo con un’accoglienza straordinaria e di questo sono molto soddisfatta”.

La fiction “La Compagnia del cigno” è scritta e diretta da Ivan Cotroneo e troverà spazio nei palinsesti di Rai Italia.

Emilio Buttaro