(ANSA) – ROMA, 3 GEN – Nazanin Zaghari-Ratcliffe, la cittadina iraniana-britannica arrestata a Teheran nell’aprile del 2016, ha annunciato che inizierà lo sciopero della fame dopo che le è stata negata la possibilità di essere visitata da un medico. Lo riporta il Guardian. Alla protesta della donna, che sconta una condanna di 5 anni di prigione dopo essere stata riconosciuta colpevole di aver “complottato per rovesciare il regime”, si unirà anche l’attivista Narges Mohammadi, come lei rinchiuso nel carcere di Evin. “Per protesta contro questo comportamento illegale e disumano e per esprimere le nostre preoccupazione verso le nostre condizioni di salute, di fronte al rifiuto di farci assistere da uno specialista, abbiamo deciso di fare uno sciopero della fame dal 14 al 16 gennaio”, hanno scritto in una lettera pubblicata dal Centro iraniano per i Difensori dei diritti umani. Il marito di Zaghari, Richard Ratcliffe, ha detto all’HuffPost Uk che “vuole dimostrare che quando è troppo è troppo. Non sono riuscita a dissuaderla”.