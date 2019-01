(ANSA) – GUALDO TADINO (PERUGIA), 3 GEN – “Io sono nato e vissuto all’estero, ho provato sulla mia pelle cosa significhi vivere in un Paese che non è il tuo, so cosa si prova, so che a nessuno da piacere lasciare il proprio o peggio ancora fuggire”: il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, Pd, ha scritto al ministro dell’Interno Matteo Salvini in merito all’applicazione delle norme del decreto sicurezza. “Per noi sindaci, non esiste e non è mai esistita ciò che lei in maniera fin troppo sbrigativa e molto approssimativa ha definito pacchia” ha sottolineato. “Non esistono risposte facile a problemi complessi – ha scritto Presciutti a Salvini -, per questo con il massimo dell’umiltà la esorto a voler ascoltare la voce dei sindaci, di tutti, cerchi se le è possibile di abbassare i toni e di sedersi a quel tavolo con Anci, forse non le farà guadagnare voti, ma ne sono certo, servirà per condividere una soluzione al problema più incisiva ed utile ai comuni ed al Paese”. Per Presciutti “i sindaci rappresentano la prima linea, sono il livello istituzionale più prossimo alle loro comunità ed ai cittadini”. “Chi le scrive – ha affermato ancora il sindaco umbro -, ha vissuto in prima persona l’esperienza dell’accoglienza nel proprio comune a partire dall’inizio del mandato, dal 2014 fino ad oggi abbiamo ospitato fino a 65 rifugiati richiedenti asilo. Nel tempo abbiamo costruito progetti che hanno coinvolto questi ragazzi in lavori volontari di pubblica utilità in vari ambiti, sociali, culturali, scolastici, nella gestione e cura del verde pubblico. Eravamo pronti a pubblicare il bando per lo Sprar, ma poi è arrivato il suo decreto ed oggi il rischio concreto è che questi ragazzi da qui a qualche mese, non solo possano non avere più la possibilità di rendersi utili alla nostra comunità, ma, cosa ancor più grave, rischiano seriamente di diventare ‘clandestini per necessità loro malgrado’, con i conseguenti rischi, a quel punto si per la molto seri di ordine pubblico”. (ANSA).