(ANSA) – MILANO, 3 GEN – “L’incidente mortale avvenuto di notte sull’autostrada A1, nel cuore della Pianura Padana, e causato dell’attraversamento di cinghiali dimostra i limiti imbarazzanti della gestione faunistica in Italia. Tra orpelli burocratici, animalismo o ambientalismo da salotto e zone protette in cui parlare di gestione delle specie problematiche è tabù, la gestione della fauna in Italia è una vera e propria zattera alla deriva”. Lo afferma Federcaccia Lombardia sottolineando che “ad oggi addirittura a Lodi la caccia al cinghiale non è mai stata nemmeno consentita”. “La Corte Costituzionale e la Magistratura – continua l’associazione – hanno stabilito che la Polizia Provinciale per il contenimento della fauna non possa farsi coadiuvare da operatori formati (e gli unici disponibili a farlo ovviamente sarebbero i cacciatori). La Polizia Provinciale tuttavia non ha le dotazioni di personale sufficienti a far fronte al contenimento delle specie faunistiche dannose”.