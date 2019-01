(ANSA) – VICENZA, 3 GEN – E’ allarme incendi sull’Altopiano di Asiago (Vicenza), con alcuni focolai che stanno distruggendo diversi ettari di bosco. I roghi – non si esclude che alcuni siano di origine dolosa – sono divampati nella zona di Forte Interrotto a Camporovere di Roana. Sul posto stanno operando quattro squadre dei vigili del fuoco con personale dei distaccamenti di Asiago e Schio. Il fuoco sta divorando anche parte degli alberi abbattuti dal maltempo e dal forte vento della fine del mese di ottobre. Altri focolai vedono impegnati i vigili del fuoco del nella zona di via Busa ad Asiago. Al momento i roghi non sono in zone vicine alle abitazioni. Lo sviluppo del fuoco è agevolato anche dalla siccità di queste ultime settimane.