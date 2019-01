(ANSA) – ROMA, 3 GEN – Sono state recapitate oggi dal Viminale le lettere di ‘convocazione’ alle componenti del calcio per la riunione voluta dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sulla violenza dentro e fuori gli stadi, che si terrà lunedì alle 16 presso la Scuola Superiore di Polizia. Ad essere stati invitati sono i presidenti di Coni, Federcalcio, Lega di A, Lega di B, Lega Pro e Lega Dilettanti, per un incontro che vuole comprendere “tutte le componenti del mondo del calcio”. In questa convocazione di una riunione con i rappresentanti dell’Osservatorio non si fa riferimento alle rappresentanze di tifosi, nè ad altre componenti della Figc, come Assocalciatori, Assoallenatori e associazione arbitri.