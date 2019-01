(ANSA) – ROMA, 3 GEN – Il Manchester City ha battuto 2-1 il Liverpool nel posticipo della 21ma giornata di Premier, disputato all’Etihad Stadium. Ha aperto le marcatura Aguro (40′ pt), momentaneo pareggio di Firmino (19′ st) e citizens di nuovo in vantaggio con Sane (28′ st). In virtù di questo risultato, il Liverpool resta primo in classifica con 54 punti, ma adesso il distacco dal City si è è ridotto a 4 punti, mentre terzo è il Tottenham con 48.