(ANSA) – WASHINGTON, 3 GEN – Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi, e’ arrivato a Washington per una visita ufficiale, che comincerà domani. Accompagnato dall’ambasciatore italiano in Usa Armando Varricchio, Moavero iniziera’ la giornata incontrando prima esponenti di think tanks sui rapporti transatlantici e poi i co-presidenti della delegazione italo-americana al Congresso (Bill Pascrell e Mark Amodei). Seguiranno gli incontri con il consigliere presidenziale Jared Kushner e con il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton. Quindi e’ previsto un faccia a faccia con Nancy Pelosi, rieletta oggi speaker della Camera: per lei sara’ il primo incontro con un’autorita’ straniera dopo la nomina. La visita sara’ conclusa in serata da una cena con il segretario di Stato Mike Pompeo.