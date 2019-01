“…Ni jeringas, ni vacunas, los jóvenes solo se salvan, gracias a los maestros, de las distintas formas de dependencia psicológicas…”. Tanto el título como la primera parte de este escrito son tomados de la entrevista que Linda Terziroli le realizó al filósofo-psicólogo italiano, Massimo Recalcati, y que publicó el 06 de octubre del 2018 en el portal de linkiesta.it con el nombre de: Recalcati: liberiamoci dalla schiavitù dell’ignoranza, la cultura è eros. La entrevistadora continua con una pregunta capciosa: ¿Prevención para cual enfermedad infecciosa?, a la cual, sin dudar, el intelectual italiano responde: “…el vacío cultural es lo que abre las puertas para que la droga se propague. Donde hay vacio cultural no existe apertura a los mundos y ese vacío se llena con droga, con esclavitud por los objetos, por los vestidos, por el celular. ¡El vacio cultural genera nuevas formas de esclavitud!… La verdadera prevención primaria es aquella que cada día hace el maestro en la escuela… tierra de combate sin cuartel…donde los docentes se convierten en verdaderos héroes civiles…”.

Magnifica introducción para presentar lo ocurrido en el año que acaba de terminar en materia de promoción de la lengua y la cultura italiana en Venezuela. El 2018 fue un año histórico: por primera vez, en la Universidad Pedagógica Experimental “El Libertador” (UPEL), se abre oficialmente la carrera para formar docentes en el idioma italiano. En el núcleo “Rafael Alberto Escobar Lara” de Maracay en abril up se inició el primer semestre académico de Italiano I (equivalente al nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas-MCER). El acto de bienvenida se llevó a cabo el 17 de abril del año pasado, con la Conferencia: “Lengua y Cultura Italiana: Un mundo por conocer“. La misma fue organizada por el, recién creado Departamento de Lenguas Extranjeras en conjunto con la Sociedad Dante Alighieri Venezuela (SDA). A los nuevos aspirantes les fue presentado un amplio panorama de las bondades que representa formarse como docente en el idioma de Dante así como el mundo que se le abre a quienes incursionan por esta senda cultural. No faltó el saludo virtual del Embajador de Italia en la presentación que el presidente de la SDA en Maracay dictó para todos los asistentes, y dos meses después, el 08 de junio, como una manera de ratificar su interés y la importancia que a esta iniciativa le confiere el gobierno italiano, su excelencia, el doctor Silvio Mignano se hizo presente físicamente en la institución universitaria para dictar una charla sobre la constitución italiana e interactuar así con las autoridades, el cuerpo docente y el estudiantado en general upelista.

Esa visita representó un nuevo impulso a esta incipiente iniciativa y que significó un aliciente para que, a partir del 22 de octubre up, los futuros docentes: Abreu, Martha – Acosta, Génesis – Listo, Rosalía – López, Sheyla –Sandoval, Ramón – Vásquez, Christopher, subieran al segundo escalón de la larga escalera que les falta por ascender. Ellos junto con la profesora upelista de Castellano y Literatura, María Vargas van abriendo el camino para que en este 2019 nuevos alumnos se incorporen al hermoso recorrido que aspira formar los profesores que llenarán el vacío académico existente en cuanto a maestros de italiano formados en el área de la docencia en el país.

El 23 de noviembre del 2018 se organizó una feria cultural donde los distintos idiomas que conforman el nuevo departamento de lenguas extranjeras de la UPEL-Maracay: italiano, francés, inglés y portugués presentaran a los nuevos ingresos las oportunidades culturales de cada uno de estos idiomas. Fueron leídos poemas y poesías en la lengua original y en el caso del idioma italiano leímos dos poesías:

EUGENIO MONTALE

HO SCESO, DANDOTI IL BRACCIO, ALMENO UN MILIONE DI SCALE

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale / e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. / Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. / Il mio dura tuttora, nè più mi occorrono /

le coincidenze, le prenotazioni, / le trappole, gli scorni di chi crede / che la realtà sia quella che si vede. / Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio / non già perché con quattr’occhi forse si vede di più. / Con te le ho scese perché sapevo che di noi due / le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, / erano le tue.

ALDA MERINI

HO BISOGNO DI SENTIMENTI

Io non ho bisogno di denaro. / Ho bisogno di sentimenti, / di parole, di parole scelte sapientemente, / di fiori detti pensieri, / di rose dette presenze, / di sogni che abitino gli alberi, / di canzoni che facciano danzare le statue, / di stelle che mormorino all’ orecchio degli amanti. / Ho bisogno di poesia, / questa magia che brucia la pesantezza delle parole, / che risveglia le emozioni e dà colori nuovi. / La mia poesia è alacre come il fuoco / trascorre tra le mie dita come un rosario / Non prego perché sono un poeta della sventura / che tace, a volte, le doglie di un parto dentro le ore, / sono il poeta che grida e che gioca con le sue grida, / sono il poeta che canta e non trova parole, / sono la paglia arida sopra cui batte il suono, / sono la ninnanànna che fa piangere i figli, / sono la vanagloria che si lascia cadere, / il manto di metallo di una lunga preghiera / del passato cordoglio che non vede la luce

Durante el acto, nos acompañaron las autoridades del Colegio Juan XXIII: la vice rectora Carolina López y el profesor de Pastoral Rafael Sánchez junto al responsable musical Philippe Chad (también profesor de italiano) que deleitó a la audiencia con la canción de Toto Cutugno, Un italiano vero.

El pabellón informativo estuvo a cargo de los alumnos de la cátedra, quienes se destacaron en la construcción del stand por su colorido y diseño. Fue realmente emotivo ver con que entusiasmo ellos promovían la lengua de Dante contagiando su pasión a todos aquellos que se acercaban para conocer más de la historia, gastronomía, música, literatura, en fin de todo ese bagaje cultural que la península itálica posee y que representa la más poderosa arma liberadora del lado oscuro de la llamada globalización.

El objetivo primario de la carrera de italiano en la UPEL-Maracay es la de graduar maestros con un nivel de competencia equivalente al B2 del MCER. Un proyecto que tuvo su génesis hace ya algunos años de la mano de la doctora Rosa López de D’Amico, hoy profesora jubilada pero que se hizo presente en el núcleo “Rafael Alberto Escobar Lara”, para participar como ponente en las XVI jornadas de investigación: “Reencuentro de saberes para la formación y profundización docente en tiempos de cambio” llevadas a cabo del 29 al 30 de noviembre del 2018, para presentar junto a la jefa del Centro de Investigación del departamento, profesora Neidha Rebeca Oropeza el trabajo: “Estudio de factibilidad de la especialidad de lenguas extranjeras”. Seguidamente fue el turno del profesor Luis Castillo, jefe de la cátedra de italiano y especialista en lingüística y quien durante la presentación de su trabajo: “El italiano en las redes, ¿una anglización realmente necesaria en la lengua de Dante?”, afirmaba que por primera vez en la historia de la UPEL se presentaban unos trabajos de investigación relacionados con la enseñanza del italiano en la UPEL-Maracay.

Estas actividades de promoción vienen a sumarse también a las conferencias realizadas por el presidente de la SDA-Venezuela en otras escuelas del núcleo “Rafael Alberto Escobar Lara” (Escuela de castellano y literatura celebrando la Semana de la lengua y el libro el 26 de abril up) y en la UPEL núcleo el Mácaro con motivo de sus 80 años, donde presentó, el 08 de julio, su libro: Viaje Onírico al mundo de Dante.

El interés por la lengua italiana vivió en Venezuela un año importante, tan importante que el mismo embajador, Silvio Mignano, el 26 de noviembre del 2018 concretó una alianza con El Centro para Desarrollo de Lenguas Extranjeras (CDLE) de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas (UCAB) que permitirá a los estudiantes y profesores ucabistas realizar talleres y cursos de la mano del Instituto Italiano de Cultura (IIC). Una alianza que contribuirá a reforzar los vínculos binacionales y a abrirle oportunidades culturales a la comunidad universitaria ucabista. La misma coordinadora académica del CDLE, Annet Da Mata, explicó que el acuerdo permite ampliar el eje de internacionalización de la universidad, que busca la preparación de profesionales globales a través del aprendizaje de otros idiomas.

Seguramente ese acuerdo viene a coronar una relación que desde el año pasado se venía gestando, cuando Italia fue la invitada de honor en la Feria Internacional del Libro de la Universidad Católica (FILUC) del 2017 y en la edición de este año, donde España era la invitada, le fue conferido a nuestro Embajador el honor de ser el pregón en el acto oficial de inauguración. Una joya de discurso que enamoró, sin distinción, a tod@s los presentes: alumnos, autoridades, medios de comunicación y público en general y por supuesto a quienes lo seguimos por las redes sociales. Las palabras de la máxima autoridad italiana presente en el país conmovieron por su mensaje, uno de los tantos es el párrafo que dice: “… ¿qué hacer cuando el viento azotando, golpea en el caos? Yo sigo leyendo y sigo escribiendo…leyendo me encuentro cada día en compañía de almas generosas que dejaron miles de páginas para todos…” por eso él se pregunta…“¿Es una cura la poesía, es una cura la literatura?…y el mismo embajador se responde que no está muy seguro de ello, pero inmediatamente afirma que: “… Sin embargo es cierto que sin literatura viviríamos peor de cómo vivimos. Y entonces, ¡sí!, la literatura y los libros sirven…” El escrito de las palabras del embajador, que dicho sea de paso es también un consumado escritor con varios libros en su haber, se puede leer completo en esta dirección.

La SDA viene también haciendo un importante trabajo de promoción en las universidades y es así que en septiembre de este año dos alumnas: Duran, Sharon y García Fedra de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela (UCV), núcleo de La Morita (Aragua) fueron becadas para optimizar su aprendizaje en el idioma italiano en la Sede Central en Roma, como paso previo para continuar sus estudios en la Universidad La Sapienza como parte del convenio que tienen suscrito ambas Alma Mater. Hablar de la UCV es hablar de italianidad, es hablar de una relación histórica que desde su fundación, el 22 de diciembre de 1721, siempre ha existido y que permanentemente se renueva y se refuerza. Este año no fue la excepción cuando le fue conferida la “Ordine di Cavaliere della Repubblica Italiana” a la filósofa, nacida en Rímini-Emilia Romaña, pero que llegó a Venezuela a la edad de 6 años: Victoria De Stefano. Graduada en la UCV (1962) donde dictó por muchos años las clases de las cátedras de Estética, Filosofía Contemporánea y Teoría del Arte y Estructuras Dramáticas en las Escuelas de Filosofía y de Arte. La profesora es reconocida también por su destacada trayectoria como escritora de ensayos y novelas: “Lluvia”, “El desolvido” (1971), “Sartre y el marxismo” (1975), “La noche llama a la noche” (1985), “Poesía y modernidad: Baudelaire” (1984), “El lugar del escritor” (1990), “Cabo de vida” (1993), “Paleografías” (2010), “La refiguración del viaje”, “Pedir demasiado”, “Diarios 1988-1989” e “Historias de la marcha a pie” (1997-reeditado 2013), novela finalista del Premio Rómulo Gallegos en 1998. Victoria, con sus 78 años a cuestas, sigue produciendo y se nutre aún de la lectura de sus grandes maestros, como ella misma lo afirma en la entrevista que le concedió a Guadalupe Burelli y que salió publicada en la revista digital Prodavinci el 18/11/2009 bajo el título: Literatura y Vida de Victoria De Stefano: “Vuelvo a ellos siempre. Me gusta mucho leer a Kirkegaard, a Nietszche, a Schopenhauer, incluso a veces puedo leer a Kant…Ahora los leo con libertad, con gusto, tomando aquello que me interesa…” ante esta afirmación la entrevistadora resalta la gran diferencia que eso hace, ya que alude a la libertad y al placer, a lo cual la escritora contesta: Quisiera recordar que el bachillerato de mi época era mucho más vernáculo que el bachillerato posterior, incluso que el de ahora, uno leía a Rubén Darío, a Gabriela Mistral, a Pérez Bonalde, y creo que los leí con placer, pero no es lo mismo cuando tú vas hacia ellos. Aquello que yo leí cuando era muchacha y que me impresionó tanto, pues vamos a volverlo a leer. También me gustan los escritores contemporáneos que son muy modernos, en los que yo puedo ver cómo ven la sociedad, cómo ven las relaciones entre los personajes y el mundo, cómo proceden, qué hacen, qué no hacen, lo que callan”. Seguramente esto que expresa la profesora De Stefano está directamente relacionado con su otra afirmación que tiene que ver con esos momentos cruciales donde uno debe tomar decisiones en la vida y por eso es importante evitar los vacios culturales porque: “Una decisión equivocada, tomada a la ligera y en situación de premura, puede hacerle a uno desgraciado para toda la vida”.

Cada día se hace más evidente, y cada día se toma más conciencia, de la importancia del aspecto cultural en todos los ámbitos de la vida, incluso en el aspecto comercial, en lo estrictamente económico, tanto así que la misma Asociación Mundial de Cámaras de Comercio Italiana: Assocamereestero (http://www.assocamerestero.com/), ha entendido la relación indisoluble entre economía y cultura y la promoción del made in Italy Por eso es un mandato que en todas las actividades que sus miembros realizan deben incluir siempre el aspecto cultural, por lo que no fue un caso que el secretario general de esta institución, Gaetano Fausto Esposito, interviniera, vía video-conferencia, en las jornadas de reflexión que la Cámara de Comercio Italo Venezolana (http://www.cavenit.com/), llevó a cabo del 23 al 25 de noviembre del 2018 bajo el título de “Construir en la incertidumbre”. El encuentro, que se inició con las palabras de salutación desde su residencia y vía telemática del Embajador de Italia en Venezuela, reunió a los integrantes de las juntas directivas de todas las seccionales presentes en el país: Aragua, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Lara, Portuguesa, Zulia, y tenía el objetivo primario de buscar estrategias para enfrentar los retos presentes, y por venir, en un contexto socio-cultural-político-económico volátil y poco predecible. Para ello y bajo el asesoramiento de la Consultora Alesia Rodríguez Pardo se constituyeron diversas mesas de trabajo, no sin antes haber escuchado a algunos expertos en las distintas áreas del quehacer económico como: José Enrique Sánchez, Jaime Luis Socas (Consejero económico de FEDEUROPA) y sobre todo a Jorge Roig (ex presidente de FEDECAMARAS que actualmente cumple funciones en la Organización Internacional del Trabajo), quien nos vino a hablar de ese futuro laboral, que en muchos países hoy ya es una realidad, en donde los robot y la inteligencia artificial están jugando un rol estelar, por lo que es imprescindible prepararse para entender, y en consecuencia actuar, para esos días que pronto vendrán. CAVENIT tiene precisamente dentro de sus objetivos principales la misión de estimular las actividades de formación, y tal como se concluyó al final de los encuentros en San Felipe, promover un mayor acercamiento y presencia en las universidades, para así crear una relación bidireccional que permita preparar adecuadamente las nuevas cohortes, y por ende fortalecer toda la estructura económica ante los retos que se avecinan. El presidente de CAVENIT, Alfredo D’Ambrosio ha sido un promotor de esto y entendiendo plenamente el valor que tiene el aspecto cultural en estos procesos incluyó a la Sociedad Dante Alighieri como coordinadora de la Comisión de Formación y Cultura de CAVENIT para el año 2019.

Otra de las comisiones de trabajo creadas para enfrentar todos estos retos fue la de Emprendimiento, dirigida por el amigo Alejandro Marius, quien a su vez representa a la asociación civil Trabajo y Persona, una institución sin fines de lucro cuya misión principal es la de recuperar el valor del trabajo en la sociedad venezolana a través de la educación. La página de su portal http://www.trabajoypersona.org/ se presenta con un mensaje cultural extraído del famoso libro El Principito de Antoine St. Exupery: ““Si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar libre y ancho” evidenciando la visión integral de quienes están involucrados y de quienes se involucran con esa fundación que viene realizando un extraordinario trabajo de empoderamiento social como por ejemplo el que relaciona a las mujeres con el mundo del cacao venezolano. Nadie mejor que el mismo Alejandro para explicar ese mensaje: “El trabajo humano está conectado con el deseo de cada persona, a la imaginación, a la necesidad de quien lo hace y al propósito que nos mueve a cada uno…La tarea educativa más importante en este momento es re-despertar en la gente el deseo de ser felices, trabajar y construir buscando la belleza y la libertad…Para ello hacen falta maestros que vivan con pasión su oficio y que lo contagien a los demás”

https://voce.com.ve/2017/12/13/283834/construir-barco-chocolates/

Es aquí donde nuevamente aparece, el bautizado por el dantista Franco Nembrini, Poeta del Deseo: Dante Alighieri, con su poderoso mensaje de condena a la injusticia y opresión, escrito hace 700 años, pero que hoy está más actual que nunca. De hecho, no somos pocos, los que creemos firmemente que la Divina Comedia puede representar una fuerza liberadora para la ignorancia general que hoy nos agobia. Alejandro fue quién gestionó la visita a Venezuela en el año 2017 de Franco Nembrini con quien establecimos una amistad que se mantiene al día de hoy, al punto que me envió su más reciente libro publicado en octubre del 2018. Una obra ilustrada por Gabriele Dell’Otto, uno de los más famosos dibujantes de la Marvel, e introducida por el profesor Alessandro D’Avenia. En este libro Franco reseña la experiencia vivida durante su visita al país con Diomara, una de esas mujeres empoderadas por Trabajo y Persona y que en su proceso de formación se topó con la Divina Comedia, y a partir de allí, su vida se transformó y hoy no solo es una apasionada lectora, sino que además se ha convertido en una gran promotora de las ideas de Dante. A la pregunta que el dantista le hace sobre el porqué de su pasión por el padre de la lengua italiana, ella responde sin titubear: “Porque sirve el alimento para el cuerpo, pero también es necesario alimentar el alma”.

https://voce.com.ve/2017/04/18/234606/dante-la-crisis-y-el-chocolate/?fbclid=IwAR0NucJza0chuyHM15jmzqNuiPSi7x9CeQQiittGFfvMtaBB0KzhbuNx9-c

Esta hermosa publicación llegó finalmente a mis manos el lunes 17 de diciembre, cuando me dirigí a la ciudad capital con la intención de entrevistarme con los profesores Jefferson Plaza (jefe del departamento de idiomas modernos de la facultad de humanidades de la UCV) y con la profesora Giovanna Caimi (jefe de la cátedra de italiano del mismo departamento). Íbamos a tratar dos temas principales, el primero tenía que ver con la posibilidad de trasladar la Certificación en Competencia en Lengua Italiana de la Sociedad Dante Alighieri (PLIDA) a esta Alma Mater y la segunda tenía que ver con mi doctorado en educación recién iniciado en la UPEL-Maracay. Iniciativa que empecé buscando una manera de darle respuesta a esa inquietud que ha venido cobrando fuerza, desde hace ya algunos años dentro de mí, y que está relacionada con esa misteriosa capacidad pedagógica que posee la obra de Dante.

Por eso mi interés en conocer la opinión de expertos en el área como la del profesor Jefferson quien por más de 8 años ha dictado la cátedra de Dante Alighieri y la de la profesora Caimi que tiene en su haber más de 30 años dedicadas a la docencia del italiano en la UCV. La otra entrevista planificada para ese día era con la profesora Alexandra Ranzolin, quien tiene una maestría en metodologías de la educación obtenida en la Universidad Católica Andrés Bello. Alexandra, quién está casada con Alejandro, es también una apasionada dantista y por eso es fundamental su punto de vista que me ayudará a explorar las posibilidades de generar una teoría educativa a partir de las enseñanzas que Dante plasma en su viaje a los mundos de ultratumba.

En esta oportunidad no pudimos encontrarnos con Alexandra ya que tuvo que atender asuntos familiares improrrogables, pero aún así, tuvo la deferencia de delegar en José Francisco Sánchez, otro apasionado por Dante y sus obras, la tarea de hacerme llegar la copia del libro que me había enviado Nembrini. Francisco es licenciado en música y está a punto de culminar sus estudios en la maestría de Gestión y Políticas Culturales en la UCV (Alexandra es la tutora de su trabajo de grado) y apenas llegó pedimos, inmediatamente, una nueva ronda de café y empezamos a charlar sobre cómo había sido su encuentro con Dante. Él nos confesó que encontrarse con los escritos de Dante significó una real epifanía en su vida. Francisco nos afirmaba como a partir de los escritos de Franco Nembrini sobre el Máximo Poeta, su espectro de trabajo, su ámbito profesional habían cobrado una nueva y mayor dimensión. Fue realmente muy emotivo escuchar la pasión con la cual se expresaba, al punto que ante mis ojos, se me presentaba como alguien que recientemente se había liberado de unas cadenas que lo mantenían atado, atrapado.

Al observar a Francisco y su emoción mientras expresaba que “…Dante lo pone a uno en la postura de abrazar completamente su deseo, de no censurarlo…” recordé también las palabras del embajador pronunciadas durante la inauguración de la FILUC 2018: “…La palabra DISIO de #dantealighieri no es sola y simplemente el DESEO español sino también es añoranza, nostalgia, pero ya no solamente de cosas perdidas sino también de algo que nos falta y que aún no tenemos: la nostalgia de un lugar donde todavía no hemos estado…”. Estas dos afirmaciones bastarían, ya por si solas, para ilustrar el poderoso efecto transformador que la lectura de la obra del padre de la lengua italiana tiene en cada uno de quienes se atreven a acompañarlo en… ¿su viaje a los mundos del más allá?, o sería más correcto decir, como afirma Nembrini que la gran premisa de lo que en estos libros se narra, es que el Infierno, el Purgatorio y el Paraíso son posturas de uno mismo ante la realidad, del aquí y del ahora.

Concluyó confirmando que la solución a esa nueva forma de esclavitud de la cual habla Recalcati y que pareciera arropar actualmente a nuestra humanidad, está a nuestro alcance y así como lo afirma el profesor Alessandro D’Avenia en el libro que venimos comentando, depende todo de nosotros los maestros, de nuestra disponibilidad a mantener siempre elevada la mira, a no bajar nunca el tiro refugiándonos en cómodas excusas como que: “…a los muchachos no les interesa, no lo entienden, no están a la altura, son superficiales… por eso hay que hacer como decía Maquiavelo, los más hábiles arqueros son aquellos que apuntan siempre un poco más alto del objetivo, solo así pueden centrarlo: la balística de la vida, si tiende a la baja, nos hace estrellar. El problema no son nunca los muchachos, sino nuestra relación con los textos…” y agrego yo: sobre todo con los clásicos que son capaces de llenar nuestro vacío cultural y que nos permitirán liberarnos de la esclavitud actual y allí, Dante y su Divina Comedia juegan , sin duda alguna, un rol fundamental.

Mariano Palazzo

@aldosognando