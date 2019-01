(ANSA) – ROMA, 4 GEN – Poche partite, tante emozioni nel turno di questa notte in Nba. Solo tre le sfide, ma una di cartello. Quella fra Rockets e Warriors, che ha visto i primi prevalere al tempo supplementare per 135-134, dopo una gara vibrante, con continui capovolgimenti di fronte. Mattatore James Harden che ha firmato una tripla doppia con ben 44 punti (10 rimbalzi e 15 assist) e autore anche del tiro vincente da tre punti praticamente al suono della sirena, che ha sigillato sorpasso e vittoria contro i campioni in carica. Emozioni e sorpresa anche nel duello fra i San Antonio Spurs e i Toronto Raptors, che dopo un avvio esaltante di stagione stanno accusando qualche passo falso di troppo. I canadesi hanno perso nettamente 125-107. L’azzurro Marco Belinelli ha firmato 7 punti in 22 minuti appena di gioco, star della serata per i texani è stato DeMar DeRozan con una tripla doppia da 21 punti (14 rimbalzi e 11 assist). Infine vittoria di Denver su Sacramento per 117-113. In classifica, a est comandano i Bucks seguiti dai Raptors; a ovest i Nuggets seguiti da Oklahoma.(ANSA).