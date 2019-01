(ANSA) – BERLINO, 4 GEN – Un’esplosione si è verificata davanti ad una sede di Alternative fuer Deutschland, il partito dell’ultradestra tedesca, a Doebeln, nella tedesca Sassonia, Land in cui Afd è particolarmente forte. Il fatto è accaduto nella tarda serata di ieri, e nessuno è rimasto ferito. Secondo quanto si apprende, sono stati danneggiati la porta e le mura dell’edificio e un’auto, mentre del materiale propagandistico è andato in fiamme. Secondo la polizia, citata dal Leipziger Volkszeitug, vi è il sospetto che si sia trattato di un attacco di matrice politica. Il vicepresidente del Land, Martin Dulig, socialdemocratico, ha stigmatizzato l’accaduto: “Afd deve essere combattuta politicamente, e non attraverso ordigni esplosivi. Questo attacco danneggia la democrazia”.