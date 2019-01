CARACAS – Il Venezuela ha chiuso l’anno 2018 con una produzione media di 1,24 milioni di barili di petrolio al giorno. E’questa la più bassa registrata dal lontano 1990. Gli esperti attribuiscono la riduzione drastica della produzione petrolifera soprattutto alla mancanza di manutenzione delle istallazioni di estrazione e trasformazione del greggio.

Non è segreto, infatti, che Pdvsa, la holding petrolifera nazionale, negli ultimi anni ha ridotto l’estrazione di petrolio sia per le difficoltà provocate dalla quasi inesistente manutenzione delle istallazioni sia per la mancanza di investimenti nel rinnovo tecnologico.

Alle difficoltà già elencate, poi, bisogna aggiungere quelle derivate da fattori esterni. In primis, le sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti; sanzioni che potrebbero irrigidirsi dopo il 10 gennaio, data in cui il presidente Nicolàs Maduro darà inizio a un nuovo periodo costituzionale. La stragrande maggioranza dei paesi latinoamericani, Stati Uniti ed Europa non riconosceranno il nuovo governo presieduto da Nicolàs Maduro. Lo hanno già assicurato. Considerano che sia stato eletto con un processo elettorale poco trasparente.

Il petrolio, in particolare dalla seconda metà del secolo scorso, si è trasformato nella principale fonte di introiti. La riduzione della produzione, sommata alla caduta dei prezzi del greggio nel mercato internazionale, ha messo in crisi il governo del presidente Maduro la cui forza risiede nello “stato assistenzialista”. Vale a dire, nei sussidi diretti e indiretti alla popolazione.