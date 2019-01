(ANSA) – BERLINO, 4 GEN – I dati personali di centinaia di politici tedeschi sono stati hackerati e pubblicati su twitter in un mega cyberattacco, che ha riguardato tutti i partiti, tranne l’ultradestra. Sono stati coinvolti infatti Cdu, Csu, Spd Verdi, Fdp e Linke, ma non l’Afd. Lo riportano i media locali, riprendendo una notizia pubblicata da Rbb. Sarebbero stati pubblicati numeri di cellulari, dati di carte d’identità, chats, lettere, conti e informazioni di carte di credito. I dati sarebbero stati disponibili su internet già a Natale, ma i gruppi parlamentari dei partiti coinvolti sono stati avvertiti soltanto ieri. La matrice dell’attacco non è ancora stata chiarita. Resta anche ancora da verificare inoltre se i dati pubblicati siano autentici. Secondo i media tedeschi anche Angela Merkel è stata coinvolta dal mega attacco ai dati personali. Ci sarebbero dunque anche un indirizzo mail, un numero di fax e diverse lettere della cancelliera e alla cancelliera.