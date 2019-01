(ANSA) – VENEZIA, 4 GEN – Il 2018 è stato un anno da record per l’acqua alta a Venezia. Secondo i dati del Centro previsione e segnalazione maree del Comune di Venezia, nel corso dell’anno si sono registrati 121 casi di marea sostenuta, superiore cioè agli 80 centimetri; in nove circostanze si è trattato di marea molto sostenuta ovvero sopra i 120 centimetri e in due di marea eccezionale sopra i 140. Il livello massimo annuale è stato registrato il 29 ottobre alle ore 14.40 con un valore di 156 centimetri. I 121 eventi di marea sostenuta sono quasi il doppio di quelli che si sono verificati nel 2017.