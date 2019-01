(ANSA) – ROMA, 04 GEN – Arrestato dai carabinieri uno dei responsabili dell’aggressione a un giovane arbitro avvenuta a novembre a Roma. Al termine di un’indagine, i Carabinieri di Montesacro e di Basilio sono riusciti a dare un nome e un volto a uno degli autori dell’aggressione ai danni di Riccardo Bernardini, avvenuta lo scorso 11 novembre a margine di una partita di calcio valevole per il campionato di Promozione. Si tratta di un romano di 34 anni incensurato, ora ai domiciliari in attesa di processo. A quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo al termine dell’incontro disputato tra le squadre “Virtus Olympia Roma San Basilio” e “Atletico Torrenova 1986”, insieme a un’altra persona in via di identificazione, sarebbe riuscito a intrufolarsi nell’area spogliatoi destinata ai direttori di gara dove avrebbe aggredito l’arbitro – un ragazzo romano di 24 anni – provocandogli lesioni giudicate guaribili in 60 giorni per un trauma cranico con perdita di conoscenza. I carabinieri sono al lavoro per rintracciare il secondo aggressore.