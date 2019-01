(ANSA) – BUENOS AIRES, 4 GEN – Diego Maradona continuerà ad allenare i Dorados di Sinaloa, e tornerà in Messico “non appena avrà completato degli esami medici di routine”. Lo ha annunciato uno degli avvocati dell’ex fuoriclasse del Napoli, Matias Morla, per smentire le voci di un addio del suo assistito alla panchina della squadra che gioca nella serie B messicana. Quindi l’ex ‘Pibe’ vuole prendersi la rivincita dopo aver perso contro l’Atletico San Luis la doppia finale dei playoff promozione. Maradona non farà comunque in tempo a dirigere la sua squadra nella prima partita del campionato, che comincia domenica, quella contro il Celaya. “Diego Maradona ha raggiunto l’accordo per continuare con i Dorados – ha twittato Morla – e continuerà ad essere l’allenatore della squadra. Riprenderà a dirigere gli allenamenti non appena avrà completato degli esami medici qui in Argentina”.