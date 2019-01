(ANSA) – IL CAIRO, 4 GEN – La polizia sudanese ha dovuto oggi far ricorso ai gas lacrimogeni per disperdere migliaia di dimostranti che a Khartoum protestavano contro il presidente Omar al Bashir. La protesta ha avuto luogo in otto diversi distretti della capitale, e anche nella città genella di Omdurma, dove i sostenitori del leader dell’opposizione Sadeq al Mahdi sono scesi in strada dopo la preghiera del venerdì. Proteste si sono svolte anche nella città di Atbara, tradizionale roccaforte del dissenso e una delle diverse città del Paese in cui le manifestazioni del 19 dicembre scorso, inizialmente organizzate per protestare contro il caro vita, si sono trasformate in aperta richiesta di dimissioni per Bashir, al potere sin dal 1989.