(ANSA) – ROMA, 4 GEN – Buona prova degli azzurri impegnati nella Nation’s Cup di slittino artificiale. Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno conquistato oggi sul Koenigsee in Germania, la qualificazione alle gare dei prossimi giorni valide per la coppa del mondo, facendo il secondo miglior tempo, alle spalle dei lettoni Gudramovics e Kalnins. Quinti, invece, Ivan Nagler e Fabian Malleier, con il primo che è tornato a gareggiare dopo oltre un mese: anche loro saranno in pista sabato insieme anche ai campioni italiani Rieder e Patrick Rastner. Nel singolo femminile si è classificata quinta Sandra Robatscher centrando anche lei la qualificazione alla gara di Coppa del mondo. L’azzurra ha chiuso ad appena 274 millesimi dalla russa Demchenko e gareggerà sabato insieme ad Andrea Voetter. Non c’erano italiani in gara nel singolo maschile di Nation’s Cup: domenica ci saranno invece Dominik e Kevin Fischnaller per la prova di Coppa del mondo.