(ANSA) – NEW YORK, 04 GEN – L’inviato dell’Onu in Yemen, Martin Griffiths, si recherà nella regione questo fine settimana per parlare con i leader governativi e i ribelli mentre continuano gli sforzi internazionali volti a porre fine alla guerra civile nel paese. Il portavoce del Palazzo di Vetro, Farhan Haq, ha detto che Griffiths sarà nella capitale Sanaa a partire da sabato, e vuole incontrare i leader dei ribelli Houthi, per poi recarsi in Arabia Saudita e parlare con il presidente yemenita Abed Rabbo Mansour Hadi a Riad.