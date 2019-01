(ANSA) – ROMA, 4 GEN – Colpo di mercato del Porto, che sarà rivale della Roma negli ottavi di finale della Champions League. In Portogallo danno infatti per imminente l’ingaggio del 35enne difensore centrale Pepe, attualmente senza club dopo aver rescisso il contratto con il Besiktas. Per Pepe, di origini brasiliane ma con 103 presenze nella nazionale portoghese, si tratterebbe di un ritorno alle origini, visto che proprio con i Dragoni ha giocato per tre stagioni, dal 2004 al 2007, prima di essere ceduto al Real Madrid per 30 milioni di euro. Nella ‘Casa Blanca’ Pepe è rimasto fino al termine della stagione 2016-’17, vincendo tre Champions League, poi l’avventura in Turchia finita prima del previsto. Ora di nuovo il Porto, che intanto ha ufficializzato l’acquisto di Fernando Andrade, 25enne esterno offensivo che arriva a titolo definitivo dal Santa Clara e ha firmato un contratto fino al 2023.