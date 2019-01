(ANSA) – GENOVA, 4 GEN – Il centrocampista Morten Thorsby è un nuovo giocatore della Sampdoria: arriverà la prossima estate ma intanto ha già effettuato le visite mediche a Genova. In scadenza di contratto con l’Heerenveen, il 22enne norvegese è già nel giro della nazionale dopo aver giocato in tutte le selezioni giovanili: per lui è pronto un accordo di cinque anni. Quest’anno ha segnato cinque reti in 12 gare nel massimo campionato olandese. Tutto fatto per la prossima estate anche se non è escluso che possa arrivare in questa finestra di mercato invernale. Centrocampista centrale dotato di buon fisico gioca in Olanda dal 2014.