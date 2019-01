(ANSA) – ROMA, 4 GEN – “Fratelli d’Italia è pronta a denunciare in procura i sindaci che si rifiutano di applicare la legge e dare piena attuazione al decreto sicurezza. In Italia la legge è uguale per tutti, anche per i sostenitori dell’immigrazione incontrollata”. Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.