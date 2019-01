(ANSA) – MILANO, 4 GEN – Lucas Paquetà ha firmato con il Milan un contratto fino al 30 giugno 2023 e si unirà alla sua nuova squadra a Milanello lunedì 7 gennaio. L’indomani, alle 15 a Casa Milan, è prevista invece la presentazione alla stampa, come rende noto il club rossonero, che ha acquistato il centrocampista brasiliano dal Flamengo, per 35 milioni di euro. Lucas Tolentino Coelho de Lima (questo il nome completo del ragazzo nato a Rio De Janeiro, il 27 agosto 1997) è cresciuto nelle giovanili del Flamengo, esordendo in prima squadra il 28 maggio 2017. Con il Flamengo ha collezionato 65 presenze, segnando 13 gol e vincendo nel 2017 il Campionato Carioca. Paquetà ha esordito con la nazionale brasiliana l’8 settembre 2018 nell’amichevole vinta per 2-0 contro gli Stati Uniti. Contestualmente all’arrivo del centrocampista brasiliano, il Milan lancerà il sito ufficiale e l’account twitter in lingua portoghese.