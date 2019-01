(ANSA) – ROMA, 4 GEN – C’è un cast di alto livello per la 62/a edizione del Campaccio Cross Country di domenica a San Giorgio su Legnano per il primo appuntamento del 2019 targato Iaaf Cross Country Permit, il massimo circuito internazionale della corsa campestre. Nella prova maschile sui 10 km c’è attesa per il nuovo duello tra l’etiope Selemon Barega, quarto uomo più veloce della storia nei 5000 metri con 12:43.02, e il connazionale Hagos Gebrhiwet, bronzo olimpico sulla stessa distanza dopo due medaglie iridate (argento 2013 e bronzo 2015). Ma proveranno a cercare spazio Yeman Crippa (Fiamme Oro), bronzo agli Europei di Berlino sui 10.000 metri oltre che sesto all’Eurocross di Tilburg, e Daniele Meucci (Esercito), recente vincitore, su strada, della ‘We run Rome’. Nella gara femminile, sui 6 km, la favorita è la turca di origine keniana Yasemin Can, 3 ori coinsecutivi a livello continentale. Non mancheranno le italiane a cominciare dalla 18enne Nadia Battocletti e da Sara Dossena.