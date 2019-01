(ANSA) – NAPOLI, 4 GEN – “Hysaj poteva andare con Sarri al Chelsea, Ancelotti però ha bloccato tutto e anche pubblicamente ha detto che avrebbe puntato su di lui. I fatti però dicono che nelle ultime 4 gare, Hysaj ne ha giocata solo una e quindi probabilmente non è più così importante per il tecnico. Forse Ancelotti non lo reputa più un titolare e se così fosse, se c’è da togliere il disturbo, lo faremo”. Lo ha detto, a Radio Marte, Mario Giuffredi, agente del terzino albanese del Napoli. Hysaj ha infatti giocato titolare quasi tutto il girone d’andata in campionato, mentre in Champions League Ancelotti gli ha preferito Maksimovic. Dall’11 dicembre a oggi, però, ha giocato solo contro la Spal, guardando dalla panca i match con Cagliari, Inter e Bologna: “Non merita – spiega l’agente – un trattamento sbagliato visto quanto ha dato negli ultimi 3 anni a Napoli e vista anche la sua correttezza professionale, quindi basta essere chiari nella vita”.