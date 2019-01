(ANSA) – ROMA, 04 GEN – Diego Maradona è stato ricoverato oggi in una clinica nella periferia nord di Buenos Aires, dove si era recato ore prima per un controllo medico di routine: lo rende noto il sito del quotidiano sportivo argentino Ole’. In base alle informazioni fornite dai media locali, l’ex fuoriclasse del Napoli, di 58 anni, ha avuto un sanguinamento gastrico rilevato durante questi esami, e i medici hanno quindi deciso il ricovero per precauzione.