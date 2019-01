(ANSA) – BUENOS AIRES, 4 GEN – Scampato pericolo per Diego Maradona a Buenos Aires. Dopo l’improvviso ricovero per un principio di emorragia gastrica avvenuto in giornata in una clinica di Olivos, a nord della capitale, il ‘Pibe de oro’ è rimasto solo poche ore in osservazione nel centro clinico che ha potuto lasciare in serata a bordo di un SUV nero. Dalma, figlia maggiore dell’ex calciatore del Boca Juniors e del Napoli e ora allenatore dei Dorados di Sinaloa messicani, ha confermato via Twitter la notizia della fine dell’emergenza, ringraziando quanti si erano preoccupati per la sua salute. Non si sa se per il momento se Diego potrà imbarcarsi per il Messico, come voleva fare domenica, o se dovrà osservare alcuni giorni di riposo in Argentina.