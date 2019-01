(ANSA) – ROMA, 5 GEN – La tennista tedesca Julia Goerges è la seconda finalista del torneo “ASB Classic”, in corso sui campi in cemento di Auckland, in Nuova Zelanda, uno dei tre appuntamenti che inaugurano la stagione femminile (gli altri due sono Brisbane e Shenzhen). La tedesca, numero 14 Wta e seconda favorita del seeding, e che punta a difendere il titolo vinto l’anno scorso, nella notte italiana ha sconfitto per 6-1 7-6(6), in poco meno di un’ora e mezza di gioco, la slovacca Viktoria Kuzmova (50). In finale domani l’atleta tedesca troverà la rivelazione di questo torneo, cioè la 18enne canadese Bianca Andreescu, numero 152 del ranking, che ha già eliminato Caroline Wozniacki (numero 3 del mondo e prima favorita del torneo) e Venus Williams sesta testa di serie e qui vincitrice nel 2015. Goerges e Andreescu non si sono mai affrontate prima. (ANSA).