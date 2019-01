(ANSA) – MILANO, 5 GEN – Tre uomini hanno preso d’assalto stamani un furgone portavalori di due guardie giurate che stavano prelevando l’incasso del supermercato Eurospin a Cologno Monzese. Due erano armati di pistole mentre un terzo imbracciava un mitragliatore Kalashnikov. Una delle guardie giurate ha esploso tre colpi in aria che non hanno però intimidito i rapinatori che si sono impossessati della sacca con il denaro e sono fuggiti per i campi. Il bottino è ancora da quantificare. Indagano i carabinieri.