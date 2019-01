(ANSA) – ROMA, 05 GEN – Un invito, al ritorno dalle vacanze natalizie, per giocare il Masters di Augusta. C’è posta per… Eddie Pepperell. Un rientro dalle ferie speciale per il golfista britannico. Atteso all’aeroporto di London Heathrow dalla famiglia, l’inglese ha ricevuto dal papà e dal fratello una missiva arrivata direttamente dalla Georgia (Stati Uniti) che portava la firma di Fred Ridley, presidente dell’Augusta National Golf Club. Emozione a non finire per il 27enne di Oxford (Regno Unito), fresco vincitore del premio “Shot of the year” 2018 sull’European Tour. Stessa sorpresa per i danesi Thorbjorn Olesen (uno dei protagonisti dell’euro-trionfo in Ryder Cup) e Lucas Bjerregaard. Anche loro, dall’11 al 14 aprile, giocheranno il torneo Major più affascinante del golf. (ANSA).