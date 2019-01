(ANSA) – ROMA, 5 GEN – E’ la tennista ucraina Lesia Tsurenko, numero 27 del mondo, la prima finalista del torneo di Brisbane, in Australia, uno dei tre appuntamenti inaugurali del calendario Wta 2019 (gli altri due ad Auckland e Shenzhen). A sorpresa, la 29enne dell’est ha battuto la favoritissima giapponese Naomi Osaka, numero 5 del ranking, con il punteggio di 6-2 6-4. Per la Tsurenko si tratta della quarta finale in carriera: in quelle precedenti – l’ultima nel febbraio 2018 ad Acapulco – ha sempre portato a casa il trofeo. Prossima avversaria per lei, in finale, la vincente del match tra la croata Donna Vekic, numero 34 del ranking, e la ceca Karolina Pliskova (8). (ANSA).