(ANSA) – ROMA, 5 GEN – Ryanair è risultata la “peggior compagnia aerea a corto raggio nel Regno Unito” in un sondaggio dell’azienda specializzata in ricerche per i consumatori ‘Which’, svolto su alcune migliaia di persone. Lo riporta la Bbc. Non hanno fatto meglio le altri de grandi compagnie britanniche, Easyjet e British Airways, che si sono posizionate rispettivamente all’11.mo e al 15.mo posto su 19 compagnie aeree. La low cost ha battuto la compagnia di bandiera britannica per qualità del cibo, servizio clienti e rapporto qualità-prezzo. Ma entrambe hanno ottenuto punteggio basso per la scomodità dei sedili. In cima alla lista, Aurigny Air Service (una piccola compagnia che ha la sua sede a Guernsay, una delle isole della Manica), Swiss Airlines, Jet2 e KLM. Ryanair, che ha previsto di trasportare circa 141 milioni di passeggeri nel 2019, è stata bocciata per le lungaggini all’imbarco, la scomodità dei sedili, la qualità di cibo e bevande e l’ambiente in cabina.