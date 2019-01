(ANSA) – ROMA, 5 GEN – Cesc Fabregas lascia il Chelsea e il calcio inglese ed è pronto a accasarsi al Monaco. Non c’è ancora l’ufficialità, attesa per la prosisma settimana, ma i giochi sembrano ormai fatti. E’ lo stesso centrocampista, secondo il quotidiano spagnolo marca, ad annunciare la chiusura di un ciclo della sua carriera (8 anni all’Arsenal, 4 al Chelsea con cui ha vinto due Premier) e l’apertura di una nuova pagina, molto probabilmente con la formazione monegasca. “500 partite nel calcio inglese, il migliore e il più competitivo del mondo, che grande viaggio è stato” -aveva twittato giorni fa il campione del mondo 2010 e due volte campione europeo. Un vero sogno diventato realtà, per raggiungere questi numeri, e un altro momento di orgoglio per la mia carriera”. I numeri di Fabregas nel calcio inglese sono significativi: 500 presenze, 79 gol e 146 assist. Oggi giocherà la sua ultima gara con la maglia del Chelsea contro una squadra di seconda divisione. In Francia danno per concluso l’accordo tra il 31enne Fabregas e il Monaco con un contratto di 2 anni più l’opzione per un terzo. Nella gestione Sarri Fabregas è stato praticamente inutilizzato, solo una presenza finora. Il campione spagnolo ricomincia dal Monaco. (ANSA).