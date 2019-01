(ANSA) – ROMA, 5 GEN – E’ andato alla tennista bielorussa Aryna Sabalenka la vittoria del primo torneo della stagione, lo Shenzhen Open, in Cina, che si è disputato sui campi in cemento. In finale la bielorussa, numero 13 del ranking mondiale e prima favorita del seeding, ha battuto in rimonta per 4-6 7-6(2) 6-3, dopo oltre due ore di lotta, la statunitense Alison Riske (62), ribadendo l’esito dell’unico precedente, disputato lo scorso anno al secondo turno degli Internazionali d’Italia a Roma. La 20enne di Minsk ha rischiato grosso nella seconda frazione quando, indietro di un set, si è fatta rimontare dal 5-2 al 5 pari prima di dominare il tie-break. Per Sabalenka è il terzo trofeo Wta su sei finali disputate: in precedenza aveva vinto i titoli di New Haven e Wuhan, entrambi lo scorso anno. (ANSA).