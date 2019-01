(ANSA) – ROMA, 5 GEN – Ha dominato il dibattito parlamentare degli ultimi mesi e lunedì 7 gennaio, proprio quando a Westmister se ne ricomincerà a discutere, la Brexit entrerà nelle case di tutti i cittadini del Regno Unito. Sul popolare Channel 4 andrà infatti in onda alle 21 il film ‘Brexit. The Uncivil War’ (‘Brexit: la guerra incivile’), che racconta la storia di Dominic Cummings, lo stratega che ha portato alla vittoria il movimento ‘Leave’ e che una volta l’ex premier britannico David Cameron definì “un sociopatico di professione”. Scritto dal commediografo James Graham e diretto da Toby Haynes, il dramma vede un irriconoscibile Benedict Cumberbatch nel ruolo del protagonista. L’attore, celebre per la sua interpretazione di Sherlock Holmes, ha risposto a chi ha criticato la scelta di mandare in onda un film sulla Brexit in questo momento così delicato per la Gran Bretagna con i parlamentari che devono votare sull’accordo di Theresa May e il rischio di un divorzio senza intesa sempre più concreto.