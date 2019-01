(ANSA) – TORINO, 5 GEN – Flash mob davanti alla sede della Juventus di una decina di militanti di +Europa e dei Radicali Italiani contro la Supercoppa italiana a Gedda, in Aria Saudita. I manifestanti sventolavano un cartellino rosso per dimostrare il loro disappunto nei confronti della Lega Calcio. “Chiediamo – hanno spiegato – che non si giochi la Supercoppa Italiana a Gedda o quantomeno che i giocatori scendano in campo con un segno nero sul volto”. “Un mese fa tutti paladini dei diritti delle donne, oggi tutti burattini – ha proseguito Silvio Viale, coordinatore dei Radicali + Europa e organizzatore della manifestazione -. È una vergogna che si siano venduti i diritti delle donne per una partita di calcio in Arabia Saudita, dove le donne non possono accedere da sole allo stadio. Un segno di solidarietà verso le donne saudite i chi diritti vengono calpestati quotidianamente”. (ANSA).