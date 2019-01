(ANSA) – ROMA, 5 GEN – “Ho un contratto con il Barcellona e c’è una buona sintonia con il club”. Il tecnico dei blaugrana, Ernesto Valverde, fa un passo avanti parlando – alla vigilia della gara di campionato col Getafe – del suo futuro sulla panchina dei catalani. “Alla fine della stagione ne riparliamo e dobbiamo decidere, ma siamo pronti per prolungare. Non siamo nemmeno a metà stagione, ma c’è sempre stata una buona armonia. Se perdi una partita, è ovvio che hai subito una taglia sulla testa, ma ho un contratto con il Barça e lo rispetteremo da entrambe le parti”. Quanto al campionato dopo aver battuto Madrid 5-1 Valverde aveva detto che sarebbe stato comunque assurdo togliere il Real dalla corsa scudetto: “Lo ribadisco, li considero ancora rivali per il titolo. A volte le distanze sembrano enormi ma non poi così tanto. La classifica quest’anno è più corta”.