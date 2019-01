(ANSA) – ROMA, 5 GEN – Nuovo podio al Tour de Ski per Francesco De Fabiani. L’azzurro chiude ancora al secondo posto nella mass start di 15 km a tecnica classica in Val di Fiemme, beffato nella volata finale dal campione Johannes Klaebo che gli ha tolto la gioia del primo successo in carriera. De Fabiani conferma così, dopo il secondo posto a Oberstdorf, di essere entrato di diritto tra i big mondiali del fondo. Completa il podio il leader di Coppa del mondo, Alexander Bolshunov, che però vede ridursi il vantaggio su Klaebo (562 punti contro 530).