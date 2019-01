(ANSA) – ROMA, 5 GEN – Novak Djokovic è “senza dubbio il favorito” dell’Australian Open che si apre il prossimo 14 gennaio a Melbourne. Almeno questa è la convinzione di Roger Federer, interpellato a margine della Hopman Cup, che ha vinto in coppia con Belinda Bencic, a Perth. Il tennista serbo, n.1 del mondo, che ha vinto gli ultimi due tornei del Grande Slam (a Wimbledon e negli US Open), sarà “difficile da battere una volta che sarà tornato ai suoi livelli” ha aggiunto Federer che si considera comunque “tra i dieci favoriti del torneo, anche se ce ne sono altri”. “Non conosco ancora il sorteggio, non so contro chi giocherò nel primo turno, ma i principali favoriti si conoscono e anche io ne faccio parte”, ha concluso il detentore del major australiano.