(ANSA-AP) – BERLINO, 5 GEN – Le abbondanti nevicate che si stanno abbattendo sul centro Europa stanno causando notevoli disagi per i viaggiatori, specialmente in Germania e Austria, dove diversi tratti stradali e ferroviari sono stati chiusi per il pericolo di valanghe. E anche alcuni aeroporti hanno cancellato diversi voli per ragioni legate al maltempo. L’aeroporto di Monaco, il secondo più grande della Germania, ha cancellato 120 voli e altri hanno subito ritardi mentre il personale dedicato cercava di rimuovere il ghiaccio dai velivoli e di pulire le piste. La compagnia ferroviaria austriaca OeBB ha sospeso diversi servizi per il rischio di valanghe. Le autorità hanno chiuso al transito diverse strade, anche intorno a Bischofshofen che ospita in questo fine settimana il torneo annuale di salto con gli sci Four Hills, e dove la scorsa notte sono caduti oltre 50 centimetri di neve.