(ANSA) – ROMA, 5 GEN – Polemiche in Germania il giorno dopo la notizia del maxi attacco hacker a molti politici, tra cui la cancelleria Angela Merkel. Le autorità tedesche per la sicurezza informatica – riporta la Bbc – sono finite al centro delle critiche dopo che è emerso che erano a conoscenza dell’attacco da settimane, ma non lo hanno comunicato alla polizia. Gli attacchi – precisa la Bbc – si sono verificati a dicembre, ma sono stati resi noti solo ieri.