(ANSA) – ROMA, 5 GEN – Inizia con un pareggio l’avventura in Coppa d’Asia di Alberto Zaccheroni sulla panchina degli Emirati Arabi, che ospitano la manifestazione. Nella gara inaugurale, disputata ad Abu Dhabi, la nazionale di casa, che ha sulla panchina l’ex tecnico di Udinese e Milan, ha pareggiato 1-1 nel derby del Golfo contro il Bahrain, in un match del Gruppo A di cui gfanno parte anche India e Thailandia. Il debutto di Marcello Lippi e della Cina (Gruppo C) è invece in programma lunedì contro il Kyrgyzstan (Corea del Sud e le Filippine di Sven Goran Eriksson le altre due squadre del girone). L’Australia, campione in carica, è nel Gruppo B con Giordania, Siria Palestina. La formula è di sei gironi da 4 squadre, passano agli ottavi le prime due di ciascun girone, più le quattro migliori terze e poi si passa alla fase a eliminazione diretta.