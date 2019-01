(ANSA) – ROMA, 5 GEN – Con una bella prestazione il Petrarca Padova di coach Andrea Marcato è riuscito a superare per 18-10 le Fiamme Oro in un incontro duro ed equilibrato fino alla fine. Così, a causa anche della sconfitta dell’ex capolista Vaorugby Emilia che è caduta 23-18 a Calvisano, la squadra veneta si laurea campione d’inverno. Questi i risultati delle partite giocate oggi per l’11/a giornata del Top 12, massima serie del rugby: Lazio – Valsugana Padova 22-21 Kawasaki Calvisano – Valorugby E. 23-18 Argos Petrarca – Fiamme Oro 18-10 Verona – Viadana domani Lafert San Donà – Femi Cz Rovigo domani Mogliano – Toscana Medicei domani – Classifica: Petrarca 40; Valorugby 39; Calvisano 38; Rovigo e Fiamme Oro 34; Mogliano e Medicei 25; Viadana 20; San Donà 19; Lazio 14; Valsugana 13; Verona 9.