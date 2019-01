(ANSA) – PARIGI, 5 GEN – Sono stati in tutto circa 50 mila i gilet gialli che hanno manifestato oggi a Parigi e in altre città della Francia, secondo il ministero dell’Interno. Il ministro Christophe Castaner ha intanto richiamato “ciascuno al senso di responsabilità” e al “rispetto del diritto”. “Di fronte alle tensioni e alle violenze che si sono registrate a Parigi e in altre città – afferma in un tweet – ho riunito a Palace Beauvau i rappresentanti delle nostre forze di sicurezza per una videoconferenza con i prefetti delle zone interessate”.