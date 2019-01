(ANSA) – SACRAMENTO (USA), 6 GEN – In Nba è sempre tempo di show time. Se ne sono accorti coloro che hanno assistito alla sfida tra Sacramento Kings e i campioni in carica dei Golden State Warriors, impostisi in volata (123-127) grazie ai 42 punti di Stephen Curry che segna dieci delle 41 triple totali realizzate nel match. Lo scontro ai vertici della Eastern Conference mantiene le promesse: sul campo di Milwaukee (prima in classifica) vede arrivare i Toronto Raptors (secondi). E’ una partita di grande intensità in cui vince la franchigia canadese, capace di rispondere al parziale dei Bucks in apertura di quarto quarto con un 15-2 che chiude l’incontro. Non basta ai padroni di casa una prestazione monstre (43 punti e 18 rimbalzi) di Giannis Antetokounmpo, un fenomeno che a Milwaukee non vedevano dai tempi di Kareem Abdul-Jabbar. Questo successo avvicina ulteriormente i Raptors alla vetta. Si ferma a 6 la striscia di vittorie di Houston, sconfitti a Portland dai Blazers per 110-101, nonostante i 38 punti di James Harden.