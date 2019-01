(ANSA) – ROMA, 6 GEN – Nel Sentry Tournament of Champions Gary Woodland tenta l’allungo, Rory McIlroy resiste e nell’ultimo round del torneo del PGA Tour, destinato ai vincitori 2018, sogna sorpasso e vittoria. Testa a testa alle Hawaii tra l’americano e il nordirlandese. Lo statunitense, con 202 (-17), vanta 3 colpi di vantaggio sull’ex numero 1 al mondo, 2/o con 205 (-14). Gara show fin qui per Woodland, che vuole il successo da dedicare alla nonna morta la scorsa notte. A Kapalua, chance di vittoria pure per l’australiano Marc Leishman, 3/o con 206 (-13). Più difficili le posizioni di Bryson DeChambeau e Xander Schauffele, 4/i con 207 (-12). Sono fuori dai giochi Kevin Tway (leader dopo la 1/a manche) e Justin Thomas (6/i con 209, -10). Nessuna possibilità per Dustin Johnson, 8/o (210, -9) al fianco di Jon Rahm. Nell’isola di Maui Francesco Molinari è scivolato in 21/a posizione (217, -2) dopo un parziale chiuso in 73 (par) e caratterizzato da 2 birdie e altrettanti bogey. Ancora una giornata no per Brooks Koepka, ora 29/o.