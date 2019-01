(ANSA) – WINTERBERG (GERMANIA), 6 GEN – Patrick Baumgartner e i suoi compagni ci prendono gusto: il bob a 4 italiano è ancora secondo in Coppa Europa. Nella seconda gara consecutiva disputata a Winterberg, in Germania, l’equipaggio azzurro ha ripetuto il grande risultato del giorno precedente ed è salito di nuovo sul podio confermando la crescita d’inizio stagione. C’è stato un cambio rispetto alla gara di ieri: lo sprinter delle Fiamme Azzurre Alexi Atchori Essoh ha preso il posto di Lorenzo Bilotti, confermati Simone Fontana e Alex Verginer. Gli azzurri ottengono il terzo tempo nella prima manche, con 43 centesimi di ritardo dai tedeschi di Christoph Hafer, nella seconda si migliorano e chiudono con un ritardo complessivo di 76 centesimi, scavalcando Dennis Pihale. Così gli azzurri sono secondi, con Richard Oelsner a completare il podio e Hafer che trionfa per la terza volta di fila. Baumgartner rimane terzo nella classifica generale dei piloti, a quota 472 punti e a sole 8 lunghezze da Richard Oelsner e Jonas Jannusch.