(ANSA) – BRISBANE (AUSTRALIA), 6 GEN – Il giapponese Kei Nishikori ha vinto il torneo Atp “Brisbane International”, dotato di un montepremi di 527.880 dollari e disputato sui campi in cemento del Queensland Tennis Centre della città australiana. Il nipponico, numero 9 Atp e testa di serie n.2, ha battuto in finale per 6-4 3-6 6-2, in due ore e quattro minuti di gioco, il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 4. Per il 29enne Nishikori è il 12/o successo in carriera, e così interrompe un digiuno di titoli durato quasi tre anni, ovvero dalla vittoria nel 2016 a Memphis. Nel singolare femminile si è invece imposta la ceca Karolina Pliskova, al secondo successo a Brisbane, che in finale ha superato l’ucraina Lesia Tsurenko per 4-6 7-5 6-2, in due ore e 12 minuti di gioco.